Екатеринбург, , 11:12 — REGNUM В Екатеринбурге на уборку улиц от снега выйдут 360 дорожных рабочих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Также во вторник, 14 января, на очистку от снега пешеходных тротуаров и проезжей части будет выведено 183 специальные машины.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января на улицах Екатеринбурга работало 138 сотрудников коммунальных служб. А 13 января дороги и тротуары убирали 353 рабочих. За минувшие сутки они рассыпали на дорогах муниципалитета более 20 тонн мелкофракционного щебня.

Отметим, что в Екатеринбурге продолжается лёгкий снегопад. По данным синоптиков, незначительные осадки прогнозируются в течение всей рабочей недели.