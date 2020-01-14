с. Менза, , 11:06 — REGNUM Информация о нашествии медведей в с. Менза Красночикойского района Забайкальского края подтверждается. Как сообщает газета «Вечёрка», только в ноябре и декабре 2019 года в окрестностях села видели как минимум 40 особей.

Забайкалье. Убитый медведь Цитата с сайта газеты «Вечёрка»

Местные жители сообщают, что хищники задирают скот, не гнушаются разорять зимовья охотников в тайге. В сложившихся условиях зверей приходится убивать, а их туши из-за невостребованности попросту относят подальше от села и бросают в лесу.

«Точное число убитых косолапых местные жители не называют — боятся получить от надзорных органов», — поясняют забайкальские журналисты.

Напомним, нашествие медведей в Забайкалье началось осенью 2019 года. Этому предшествовали массовые степные пожары, которые оставили без корма многих диких животных.

Читайте также: В Забайкалье не спится медведям