Омск, , 11:02 — REGNUM В Омской области выясняют причины пожара, в котором погибли 77-летняя женщина и её 21-летний внук. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Пожар произошёл в ночь с 13 по 14 января в квартире дома. Молодой парень с бабушкой, как отмечается, погибли из-за сильного задымления. 48-летняя хозяйка квартиры выжила, она была госпитализирована с признаками отравления продуктами горения.

«Предварительная причина пожара — неисправность электрообогревателя, в то же время проверяется версия о неосторожном обращении с огнем», — отметили в СКР.

В СКР начали доследственную проверку обстоятельств происшествия. По его результатам будет принято процессуальное решение.

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