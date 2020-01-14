Магадан, Магаданская область, , 11:06 — REGNUM По предписанию Россельхознадзора Колымы в 2019 году совместно с УЭБиПК, пограничниками и ФСБ изъяли из торгового оборота 135 тонн некачественной рыбопродукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Магаданской области.

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«Не допущена в оборот просроченная рыба и рыбная продукция, а также морепродукты не установленного происхождения и без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. В присутствии комиссии за год уничтожено 120 т продукции», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 кг сыра и масла из Норвегии и Финляндии сожгли в Мурманске представители Россельхознадзора.