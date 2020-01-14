Благовещенск, , 10:59 — REGNUM Житель села Лиманное Серышевского района Приамурья ответит за оскорбления ветеринара, который осматривал животных на подворье грубияна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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В октябре 2019 года ветеринар осматривал животных на подворье, когда 54-летний хозяин животных принялся грубо в неприличной форме оскорблять сотрудника ветеринарной службы, унижая его честь и достоинство. По факту было заведено административное дело, и решением районного судебного участка мужчина был оштрафован на 1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Алтая была наказана за унижение чести и достоинства полицейского.