Абакан, , 10:47 — REGNUM В Хакасии выясняют обстоятельства гибели 37-летнего жителя Красноярска на охоте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Красноярец приехал поохотиться на новогодние праздники в посёлок Почет Абанского района республики. 3 января 2020 года он отправился на загонную охоту с двумя местными жителями. В лесу они распределили места, на которых будут находиться.

«Однако, 37-летний мужчина без предупреждения товарищей изменил свое местоположение, спрятавшись в чаще леса. Его 48-летний приятель, учитывая плохую видимость, принял его за силуэт зверя и выстрелил», — отметили в СКР.

От полученной раны охотник скончался на месте. Правоохранители уже допросили подозреваемого, который полностью признал вину. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: Ямальца за убийство зятя суд оштрафовал на 55 тыс. рублей