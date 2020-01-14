Черкесск, , 10:47 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло ДТП, в котором погибли три человека. На федеральной дороге «Черкесск-Домбай» столкнулись две автомашины «Мерседес Бенс» и «Лада Приора». Инцидент произошел около 14:40 13 января, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД .

Водитель и пассажиры автомашины «Лада» скончались на месте происшествия. Виновники аварии устанавливаются.

Между тем местные СМИ утверждают, что водитель Mercedes-Benz был в состоянии опьянения и после аварии пытался скрыться с места происшествия.

«Он был пьян и пытался сбежать, а рядом тела погибших лежали», — цитирует очевидцев аварии портал «Политика09».