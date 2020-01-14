Самара, , 10:48 — REGNUM Котел отопления загорелся в ресторане-караоке в Самаре. Об этом 14 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о возгорании котла в подвале ресторана-караоке «Фа-Соль» на улице Ново-Садовой, 241 потупило на пульт спасателям ночью 14 января.

На место пожара по тревоге выехали восемь огнеборцев на двух единицах техники.

Сообщается, что пожар на площади два квадратных метра был ликвидирован до прибытия спасателей.

Информации о пострадавших не сообщается.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину произошедшего.

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