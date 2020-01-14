Екатеринбург, , 10:41 — REGNUM Пропавшую в Верхней Пышме 15-летнюю школьницу нашли в Екатеринбурге в компании мужчины. Об этом сообщили родственники девочки информационному порталу Е1.

Информацию об этом подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Он сообщил, что сыщики нашли девочку в районе улицы Ясной. На данный момент сотрудники органов внутренних дел передали несовершеннолетнюю матери.

По данным главы пресс-службы свердловского полицейского главка, девочка находилась в автомобиле со взрослым мужчиной. Его личность установлена — это житель Новоуральска 1982 года рождения, ранее не судимый и не женатый.

«Всё это время она находилась у своего знакомого на съемной квартире. Ей захотелось попробовать себя в роли самостоятельного взрослого человека и вкусить все прелести взрослой жизни. И мужчину, и девочку сотрудники полиции доставили в дежурную часть, где детально опросили и установили все обстоятельства, связанные с исчезновением», — сообщил Валерий Горелых.

Он уточнил, что, по предварительным данным, в отношении школьницы насильственных действий не совершалось, тем не менее она отправлена на экспертизу. Также Валерий Горелых отметил, что после завершения проверки материалы будут переданы в региональное следственное управление.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка пропала 6 января. Она отправилась из Ревды в гости в Верхнюю Пышму, после чего перестала выходить на связь. Школьницу объявили в розыск. В поиске несовершеннолетней, помимо сотрудников правоохранительных органов принимали участие волонтёры поисковых отрядов.

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Нашли школьницу 13 января в Екатеринбурге.

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