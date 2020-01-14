Самарканд, Узбекистан, , 10:36 — REGNUM Массовое дорожно-транспортное происшествие с участие 13 автомобилей на трассе Карши — Самарканд произошло из-за гололеда и тумана, сообщили 14 января в ГУБДД МВД Узбекистана.

Авария произошла 13 января в 13 часов 10 минут (11:10 мск) на 19-м км автодороги Карши — Самарканд в Нурабадском районе Самаркандской области. В результате аварии пострадали четыре человека, которые получили травмы легком степени тяжести.

Отмечается, что водитель КамАЗа остановился на обочине из-за густого тумана и снегопада. Однако водитель автомобиля Ford, следовавший за грузовиком, не успел затормозить и врезался в заднюю часть КаМАЗа. После чего столкнулись друг за другом еще 12 автомобилей.

Напомним, вечером 9 января в Ташкенте произошло ДТП, в результате которого погибли пассажиры автомобиля Chevrolet Lacetti. Люди не смогли выбраться из горящего автомобиля.

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