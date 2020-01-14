Макеевка, ДНР, , 10:39 — REGNUM Пожар в здании управления по газоснабжению и газификации государственного концерна «Донбассгаз» ликвидирован в Макеевке, сообщило 14 января «Донецкое агентство новостей».

«Накануне на первом этаже трёхэтажного здания… по улице Артёма Центрально-городского района Макеевки произошел пожар. В результате пожара повреждён утеплитель металлической ёмкости на площади 10 квадратных метров», — сказано в сообщении.

Спасатели эвакуировали из здания 12 человек. Для тушения пожара привлекались 17 человек и три единицы техники.

Компания «Донбассгаз» была создана в 2015 году. Она занимается поставками и транспортировкой природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве произошёл прорыв на магистральном теплопроводе, в результате чего кипятком залило торговый центр Ocean Plaza. Семь человек госпитализированы с ожогами.

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