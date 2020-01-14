Куала-Лумпур, , 10:33 — REGNUM На газопроводе Малайзии на участке газопровода между штатами Сабах и Саравак произошёл взрыв, который вызвал последующее возгорание. Об этом 14 января со ссылкой на представителя местных властей сообщает газета The Star.

«Поступает информация о взрыве на участке газопровода, его причина пока неизвестна», — цитирует газета представителя местных властей.

Сообщается, что на место ЧП выехали представители малайзийской нефтегазовой компании Petronas и пожарная команда.

Данных о погибших и пострадавших в результате взрыва пока нет.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко предъявила обвинение трём работникам газовой службы, действия которых могли привести к взрыву бытового газа и гибели людей в Белгородской области.

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