Самара, , 10:31 — REGNUM Нетрезвого водителя уборочной машины задержали в Самаре. Об этом 13 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, к полицейским обратился мужчина, который сообщил, что водитель уборочной машины грубо нарушает правила дорожного движения.

Стражи порядка остановили указанный транспорт и предположили, что его водитель 1977 года рождения находится в нетрезвом состоянии. Медицинское освидетельствование подтвердило предположение стражей порядка.

Кроме этого, было установлено, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Транспортное средство было направлено на специальную стоянку.

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