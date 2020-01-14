Самара, 14 января 2020, 10:31 — REGNUM Нетрезвого водителя уборочной машины задержали в Самаре. Об этом 13 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По сообщению пресс-службы ведомства, к полицейским обратился мужчина, который сообщил, что водитель уборочной машины грубо нарушает правила дорожного движения.
Стражи порядка остановили указанный транспорт и предположили, что его водитель 1977 года рождения находится в нетрезвом состоянии. Медицинское освидетельствование подтвердило предположение стражей порядка.
Кроме этого, было установлено, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
Транспортное средство было направлено на специальную стоянку.
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