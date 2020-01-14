Якутск, , 10:31 — REGNUM В Якутии остро стоит тема безнадзорных животных, при этом не только собак, но крупных домашних животных.

На помойках Якутска кормятся животные YakutiaDaily

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Жители Якутска уже привыкли ежедневно видеть такую картину в разных районах города: мусорные баки на придомовых территориях «облеплены» бездомными сворами собак и бродячих лошадей, пишет Yakutiadaily. Власти Якутии и мэрия Якутска не могут договориться о содержании безнадзорных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале открыли первый приют для бездомных животных «Котопёс».