Владивосток, , 10:29 — REGNUM В Приморье на особо охраняемой природной территории «Национальный парк «Земля леопарда» сотрудники природоохраны задержали вооруженного мужчину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе национального парка.

Читайте также: В Татарии возбудили уголовное дело из-за убийства шести животных

Задержанный был доставлен в отдел полиции, где сообщил, что оказался на территории национального парка совершенно случайно, заплутав на прилегающей территории охотничьего хозяйства.

Однако специалисты уверены, что мужчина лукавит, так как его следы проходили мимо предупреждающих табличек, а ружьё было заряжено и готово к применению.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарстане возбуждено уголовное дело после убийства браконьерами шести животных.