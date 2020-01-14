Черкесск, , 10:25 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб водитель автомобиля «Лифан 214 813». Машина сорвалась в обрыв на трассе Черкесск — Исправная, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе республиканского управления ГИБДД.

Точное время аварии не установлено. В госавтоинспекции считают, что инцидент случился 2−3 дня назад. Погибший был 36-летним жителем станицы Исправная.

За рулем автомашины он не раз нарушал правила дорожного движения. По данным ГИБДД, погибший неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима, а также был фигурантом двух уголовных дел об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

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