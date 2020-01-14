Благовещенск, , 10:26 — REGNUM В Приамурье взят под стражу предприниматель, который с помощью взятки сотруднику Службы судебных приставов, намеревался решить вопросы о снятии ареста на арестованное ранее имущество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по Приамурью.

Читайте также: Члена конкурсной комиссии минсельхозпрода Дагестана поймали на взятке

В отношении 44-летнего задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). 13 января 2020 года мужчина дал взятку в размере 45 тыс. рублей судебному приставу-исполнителю за отмену исполнительного сбора по исполнительному производству. Ранее судебный пристав-исполнитель сообщил своему руководству о намерении задержанного «решить вопрос» с помощью взятки, после чего дело было взято на контроль сотрудниками ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане попался на взятке член конкурсной комиссии министерства сельского хозяйства.