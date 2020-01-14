Соледар, ДНР, 14 января 2020, 10:11 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 71 единицу боеприпасов, сообщили 14 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили в общей сложности семь мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты и снайперское оружие.
Жертв среди мирных жителей, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования обстреляли из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия посёлок Ленинское, расположенный на территории ДНР.
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