Екатеринбург, 14 января 2020, 10:06 — REGNUM В Екатеринбурге утверждена программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципалитета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.
Соответствующее постановление подписал мэр Александр Высоктинский.
Как сообщало ИА REGNUM, в программу капитального ремонта попал также дом № 40 по улице Карла Либкнехта, который планируют снести ради строительства нового корпуса Свердловской филармонии.
Читайте также: В Екатеринбурге попал под капремонт дом, который снесут ради филармонии
В свою очередь в мэрии Екатеринбурга сообщили, что намерены разобраться, каким образом объект попал в список. По словам чиновников, если дом занесён по ошибке, то в документ можно будет внести изменения.
Читайте ранее в этом сюжете: В мэрии Екатеринбурга разберутся, как сносимый дом попал под капремонт