Екатеринбург, , 10:06 — REGNUM В Екатеринбурге утверждена программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципалитета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Соответствующее постановление подписал мэр Александр Высоктинский.

«В прошлом году по каждому дому, вошедшему в перечень капремонта 2020 года, по заказу регионального оператора было проведено обследование, на основании которого разработана проектно-сметная документация на те или иные необходимые виды работ», — уточнили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в программу капитального ремонта попал также дом № 40 по улице Карла Либкнехта, который планируют снести ради строительства нового корпуса Свердловской филармонии.

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В свою очередь в мэрии Екатеринбурга сообщили, что намерены разобраться, каким образом объект попал в список. По словам чиновников, если дом занесён по ошибке, то в документ можно будет внести изменения.

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