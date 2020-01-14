Биробиджан, , 10:25 — REGNUM Уголовное дело может быть возбуждено в отношении уволенного заместителя главы Смидовичского городского поселения Еврейской автономной области, который при трудоустройстве предоставил подложные документы об образовании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Прокуратурой Смидовичского района в ходе проверки было установлено, что заместитель главы администрации МО «Смидовичское городское поселение» при трудоустройстве на муниципальную службу предоставил заведомо ложные сведения о наличии у него высшего образования, говорится в сообщении надзорного ведомства.

При обнаружении подобного факта, в соответствии с действующим законодательством, виновный в подлоге подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске за утрату доверия требуют уволить чиновника.