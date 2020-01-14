Биробиджан, , 10:03 — REGNUM Вертолётом санитарной авиации в детскую больницу Еврейской автономной области из удалённого посёлка был доставлен трёхлетний пациент. Полёт по маршруту Амурзет — Биробиджан был выполнен впервые, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О спасении маленького пациента на своей странице в Instagram рассказали специалисты областного здравоохранения. В настоящее время состояние здоровья спасённого стабилизировалось. Чтобы забрать его из Октябрьского района и доставить в областную больницу, пришлось вызывать вертолёт из Хабаровска.

«Кроме того, за жизнь и здоровье ребёнка сегодня борются наши врачи из детской областной больницы, дальнейшей транспортировки малыша в Хабаровск не требуется», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё восемь вертолётных площадок для санитарной авиации появится в Башкирии в 2020 году.