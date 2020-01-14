Тбилиси, , 10:00 — REGNUM Дорожная авария в центре Тбилиси унесла жизнь одного человека. Об этом 14 января сообщает Первый канал грузинского телевидения.

По данным журналистов, ДТП произошло на улице Пекина, возле площади Жвания. Между собой столкнулись два легковых автомобиля, один из которых относился к службе такси.

Очевидцы рассказали корреспондентам, что один из автомобилей въехал в другой на большой скорости. Предположительно, водитель был в нетрезвом состоянии.

Сообщатся, что в аварии погиб один человек. Водитель одного из транспортных средств задержан, заведено уголовное дело по статье «Управление автомобилем в нетрезвом виде».