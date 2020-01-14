Киев, 14 января 2020, 09:52 — REGNUM Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины спасли 13 человек, оказавшихся в месте прорыва тепломагистрали в Киеве. Об этом рассказала 14 января пресс-служба ведомства.
Из-за прорыва трубы диаметром 1 тыс. мм в районе торгового центра Ocean Plaza в Киеве произошёл разлив кипятка.
Сотрудники ГСЧС спасли 13 человек — четырёх человек вытащили из маршрутки, которая попала в яму с кипятком, образовавшуюся под дорожным покрытием, ещё трёх человек эвакуировали из троллейбуса, и шесть человек — с первого этажа торгового центра.
Всего, по данным ГСЧС, пострадали семь человек. Их доставили в больницу с ожогами конечностей.
В данный момент работники коммунальных служб ведут ремонтно-восстановительные работы, горячая вода подаётся потребителям через обводные пути.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Киевской городской государственной администрации обнародовал информацию о девяти пострадавших в результате ЧП.
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