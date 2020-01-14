Уфа, , 09:44 — REGNUM Восьмилетнего пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сбили в Уфе. Об этом 14 января сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем 13 января около дома № 21 по улице Дагестанская. Мужчина 1986 года рождения, сидя за рулем автомобиля «Фольксваген Тигуан» сбил восьмилетнего ребенка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

По словам очевидцев, ребенок переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Отмечается, что ребенок был госпитализирован с различными травмами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии организовали проверку по факту падения сосульки на ребёнка