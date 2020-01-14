Благовещенск, , 09:57 — REGNUM Житель Приамурья обратился в территориальные органы Роспотребнадзора с жалобой на детские игрушки и электротовары, поступающие в продажу без информации на русском языке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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При проведении внеплановой проверки сотрудники амурского Роспотребнадзора выявили 778 игрушек на 80,3 тыс. рублей и 741 электротовар на 297,6 тыс. рублей без маркировки и информации на русском языке, как того требует действующее законодательство. Решением мирового судьи предприниматель, осуществлявший торговлю данным товаром, был оштрафован, а товар был изъят.

Всего по аналогичным случаям в 2019 году в территориальный Роспотребнадзор поступило 3071 обращение от потребителей, в 2018 году — 2590 обращений.

Как сообщало ИА REGNUM, Кемеровское областное управление Роспотребнадзора выявило новую мошенническую схему.