Тункинский район, Бурятия, , 09:34 — REGNUM В Бурятии вынесли приговор бывшему главе Тункинского района Андрею Самаринову и его бизнес-партнеру, которые обвинялись в преступлениях в ходе ликвидации ЧС в посёлке Аршан. По версии следствия, обвиняемые похитили около 50 миллионов рублей.

Деньги были направлены из республиканского бюджета на аварийно-восстановительные работы в посёлке, который сильно пострадал из-за схода селя в июне 2014 года. В результате тогда один человек погиб, были разрушены десятки домов и два моста.

Как сообщает портал Ариг Ус online, Тункинский районный суд признал экс-главу виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. Кроме того, он не сможет занимать должности в органах власти в течение года.

Его партнёр, предприниматель Ким Галсанов признан виновным в мошенничестве на сумму 12 млн рублей и приговорён к 3,5 годам условного заключения. Он также обязан вернуть администрации района 12,1 млн рублей.

Напомним, ранее Андрей Самаринов уже получил условный срок за мошенничество, «совершённом группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере». В результате действий группы, курортно-оздоровительные объекты «Нилова пустынь» и «Жемчужина» перешли в частные руки.

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