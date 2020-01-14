Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM Сход пяти грузовых вагонов с цистернами произошел вечером 13 января на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский при производстве маневровых работ. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

ЧП произошло около 21:00 мск в понедельник, 13 января. Как уточняют в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в результате произошедшего пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет.

«На месте работал восстановительный поезд. Восстановительные работы завершены в 5:40», — отметили в пресс-службе ОЖД.

На движение пассажирских и грузовых поездов ситуация не повлияла.