Екатеринбург, , 09:28 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Дорожный инцидент произошёл 13 января в 20:30 по местному времени на 305 км Серовского тракта. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под автомобиль «Хонда».

По факту смертельного ДТП проводятся проверочные мероприятия. По предварительным данным, погибший приобрёл новую машину в Москве и перегонял её в город Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа. Па дороге он остановился, чтобы внимательно посмотреть дорожные знаки перед развязкой, для чего покинул автомобиль. На обратном пути мужчина попал под машину.

Отметим, что данный участок дороги не освещён, а на погибшем была одежда без светоотражающих элементов.