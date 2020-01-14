Хабаровск, , 09:36 — REGNUM После ложных сообщений о минировании хабаровских школ, детских садов и прочих объектов депутаты Законодательной думы Хабаровского края предложили увеличить штрафы для лжетеррористов до 2 млн рублей.

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Депутаты региона впервые отреагировали на измучившие хабаровчан ложные сообщения о терактах. Депутат Пётр Емельянов предложил увеличить штрафы.

«Ложные сообщения о терактах продолжаются уже несколько месяцев и коснулись уже каждой хабаровской семьи. Поэтому я внёс законодательную инициативу об увеличении штрафов за ложные сообщения о терактах до 2 млн рублей», — цитирует депутата ИА «ДВ-Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января из-за ложных сообщений о минировании хабаровских школ было эвакуировано более 60 тыс. детей.