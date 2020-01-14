Барнаул, 14 января 2020, 09:26 — REGNUM Алтайские СМИ и телеграмм-каналы известили сегодня, 14 января, обо кончании расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Барнаула Александра Алексеенко. На сайте Индустриального районного суда появилась информация о поступлении документов на рассмотрение, но дата первого заседания ещё не известна.
Ранее сообщалось, что Алексеенко дал признательные показания.
Напомним, Александр Алексеенко был назначен замглавы администрации Барнаула в 2012 году. В июне 2019 года его по-тихому уволили, а позднее появилась информация о том, что в отношении чиновника заведено уголовное дело.
Выяснилось, что за взятку, размер которой составлял более одного миллиона рублей, вице-мэр обязался поручить подчиненным заключить с компанией муниципальные контракты на вывоз жидких бытовых отходов.
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