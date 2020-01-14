Уфа, , 09:34 — REGNUM Авария на трассе Сибай-Акъяр в Башкирии унесла жизни еще двух человек. Об этом 14 января сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, пассажирка автомобиля «Лада Калина» скончалась в больнице, а водитель «Mitsubishi» умер по дороге в медицинское учреждение.

Таким образом в этой аварии погибли три человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что утром 13 января на 88 км автодороги Сибай-Акъяр произошло столкновение встречных автомобилей «Лада Калина», которым управлял 37-летний житель с. Акъяр и «Mitsubishi ASX», под управлением 28-летнего местного жителя. Водитель «Лада Калина» погиб на месте аварии. Еще шесть человек, в том числе ребенок, получили травмы.

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