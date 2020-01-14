Париж, , 09:22 — REGNUM Прокуратура Парижа открыла два новых дела о расследовании насилия со стороны полиции, совершенного во время демонстрации против пенсионной реформы 9 января, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что расследования, возбуждены по делу о «преднамеренном насилии со стороны лица, обладающего государственной властью».

Известно, что эти два дела дополняют предварительное расследование, начатое в пятницу, 10 января, после публикации видеозаписи, в которой полицейский стрелял с близкого расстояния по демонстрантам.

Другого сотрудника полиции обвинили в том, что он жестоко ударил активистку. В видео, которое широко транслируется в социальных сетях, показано как полицейский несколько раз ударил женщину дубинкой, когда та пыталась поднять свой сотовый телефон, упавший на землю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Венесуэлы осудило «чрезмерные репрессии», которые демонстрируют власти Франции во время протестов в стране.

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