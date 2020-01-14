Екатеринбург, , 09:16 — REGNUM В Екатеринбурге устранена крупная коммунальная авария на Уралмаше, из-за которой перекрёсток улиц Индустрии и Победы залило кипятком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании».

«Энергетики заменили шесть метров изношенной трубы на новую, сварочные работы завершены в 02:00 часа по местному времени», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв отопительного трубопровода произошёл 13 января. На место аварии выехало пять специализированных машин и 18 рабочих, которые немедленно приступили к устранению аварии.

Отметим, что на время ремонта, теплоснабжение домов проводилось по затухающей схеме. На данный момент оно полностью восстановлено.

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