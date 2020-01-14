Екатеринбург, 14 января 2020, 09:16 — REGNUM В Екатеринбурге устранена крупная коммунальная авария на Уралмаше, из-за которой перекрёсток улиц Индустрии и Победы залило кипятком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании».
Как сообщало ИА REGNUM, прорыв отопительного трубопровода произошёл 13 января. На место аварии выехало пять специализированных машин и 18 рабочих, которые немедленно приступили к устранению аварии.
Отметим, что на время ремонта, теплоснабжение домов проводилось по затухающей схеме. На данный момент оно полностью восстановлено.
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