Иволгинский район, Бурятия, , 09:03 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии завершился судебный процесс над врачом-отоларингологом муниципальной больницы, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Подробности сообщили ИА REGNUM в пресс-службе районной прокуратуры.

Принимая пациентов 24 мая 2018 года, по данным прокуратуры, она проявила преступную небрежность и допустила дефекты при лечении месячного ребёнка. В результате заболевание у него начало прогрессировать, а уже 27 мая младенец скончался.

Врач была признана виновной в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей и причинении смерти. Суд приговорил её к двум годам ограничения свободы и на два года лишил права заниматься врачебной деятельностью.

Напомним, в настоящее время специалисты бьют тревогу из-за резкого роста младенческой смертности в Бурятии. Как сообщало ИА REGNUM, за первые восемь месяцев 2019 года здесь умерло 58 детей в возрасте до одного года.

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