Магас, , 08:58 — REGNUM В Ингушетии отравились газом двое детей. Пострадавшим 12 и 11 лет. Они госпитализированы в больницу, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе газовой компании.

Инцидент произошел около 23:00 12 января в одном из частных домовладений города Карабулака. По предварительным данным, причиной стали грубые нарушения правил установки и эксплуатации газового оборудования. Газ поступал в жилые помещения из ванной комнаты, где был самовольно установлен проточный водонагреватель без дымохода.

В результате концентрация газа достигла уровня, опасного для жизни людей. Медицинская помощь понадобилась двоим несовершеннолетним.

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