Благовещенск, , 09:04 — REGNUM Пострадавшим от сильного паводка жителям Мазановского района Приамурья придётся через суд добиваться выплаты компенсаций за утраченное жильё из-за того, что они вовремя не смогли оформить все соответствующие документы.

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Всего в суд обратились три семьи, у которых возникли затруднения с правильным оформлением соответствующих документов, пишет «ПортАмур».

С этими людьми встретился прокурор области Руслан Медведев, который рассказал подтопленцам, как поступить в данной ситуации.

«Вопросы должны быть решены в судебном порядке», — пояснил прокурор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье составлен список жилья, повреждённого паводком.