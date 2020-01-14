Луганск, , 08:57 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования дважды нарушили режим прекращения огня в ЛНР, сообщили 14 января в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, ВСУ обстреляли из миномётов и стрелкового оружия районы посёлков Калиново и Голубовское.

Позже, по данным СЦКК, во время очередного обстрела Калиново со стороны Новозвановки, был убит один военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ дважды обстреляли районы населённых пунктов Донецкий и Берёзовское, расположенные на территории ЛНР.

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