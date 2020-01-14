Оренбург, 14 января 2020, 08:57 — REGNUM В Оренбурге утром 13 января маршрутный автобус «Паз» сбил 36-летнего пешехода. Мужчина госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
По факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливают владельца автобусного маршрута и все обстоятельства происшествия.
В ведомстве отметили, что в момент аварии пешеход двигался по регулируемому пешеходному переходу. На место вызывали бригаду скорой помощи. Медики поставили предварительный диагноз — сотрясение головного мозга. Мужчина доставлен в больницу.