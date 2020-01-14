Кемерово, , 08:47 — REGNUM В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимых 27-летнего и 24-летнего мужчин, которые избили до смерти двух других осуждённых.

Установлено, что в конце мая 2019 года у одного из них завязалась словесная ссора с 28-летним осуждённым. Она переросла в драку. Когда их начал разнимать 32-летний мужчина, в конфликт ввязался 24-летний обвиняемый. Последний начал бить пытавшегося прекратить драку мужчину.

Их разняли сотрудники исправительного учреждения — ФКУ ЛИУ-42 ГУФСИН России по Кемеровской области. Но спасти потерпевших не удалось.

«В ходе предварительного следствия проведено порядка 20 различных судебных экспертиз, в том числе геномных, — уточнили в региональном управлении СКР. — Следствию удалось установить местонахождение каждого осуждённого, содержавшегося в отряде, в момент избиения потерпевших».

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.