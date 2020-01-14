Багдад, , 08:46 — REGNUM В результате столкновения с курдскими повстанцами на севере Ирака погибли двое турецких граждан, об этом 13 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, среди убитых был один военнослужащий и один охранник. Инцидент произошел во время столкновения с членами Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Хафтанина.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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