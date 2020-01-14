Якутск, , 08:49 — REGNUM В Якутии рядом с исправительной колонией №3 был задержан мужчина, который пытался перебросить через забор запрещенные предметы и вещества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФСИН республики.

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У задержанного при себе обнаружили две газовые зажигалки и пакет со свёртками, в которых было вещество белого и тёмного цветов.

По результатам проведённой экспертизы выяснилось, что в свёртках были наркотические вещества, почти 24 гр.

Задержанный ранее отбывал уголовное наказание в колонии №3.

Как сообщало ИА REGNUM, житель города Свободный в Амурской области, которого подозревали в сбыте наркотиков, инсценировал свою смерть, чтобы избежать наказания.