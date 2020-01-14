Екатеринбург, , 08:27 — REGNUM В Екатеринбурге работающий тренером по тайскому боксу гражданин отправлен под арест за неуплату алиментов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области.

Общая задолженность мужчины по алиментам перед трёхлетней дочерью составляет 180 тыс. рублей. В управлении уточнили, что гражданин имел возможность добровольно погасить долг, но не выплачивал деньги «по идейным соображениям». В итоге он привлечён к ответственности в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ. Ему назначено 10 суток ареста.

Напомним, что ранее данный гражданин уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов в размере 38 тыс. рублей. Ему также был назначен арест на 10 суток, после которого он немедленно погасил всю сумму долга.