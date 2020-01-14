Уфа, , 08:19 — REGNUM В Башкирии проводят доследственную проверку по сообщениям СМИ о травмировании ребенка упавшей наледью с крыши дома в Салавате. Об этом 13 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Ранее СМИ сообщали, что 11 января текущего года на семилетнего ребенка упала сосулька с крыши многоквартирного дома в Салавате, в результате чего он получил травму головы.

По сообщению пресс-службы ведомства, следственный отдел Салавата организовал доследственную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В ходе проверки следователи выяснят причину произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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