Токио, , 08:37 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали сейсмологи у северо-восточного побережья острова Хонсю в Японии утром 14 января. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр толчков находился у побережья префектуры Ибараки, на глубине 50 км под океанским дном. О разрушениях, пострадавших или угрозе цунами не сообщалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 13 января на острове Хонсю в Японии уже были зафиксированы толчки магнитудой 5,0. Эпицентр землетрясения тогда находился в восточной части Хонсю, в пяти километрах от города Исигэ, на глубине 49 км.

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