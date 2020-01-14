Томск, , 08:08 — REGNUM В Томске хирурги больницы скорой медицинской помощи №2 с помощью фиброгастроскопии с использованием мощного магнита извлекли из желудка трёхлетнего мальчика 31 магнитный шарик.

Как передаёт канал «Область здоровья», тяжёлых последствий удалось избежать чудом. Один шарик уже проник в кишечник. В течение нескольких часов он бы соединился с шарами, находящимися в желудке. В результате могла возникнуть перфорация с серьёзным перитонитом.

По словам главврача БСМП №2 Андрея Караваева, за последние четыре года таких случаев в медучреждении было более десяти:

«Это тяжелейшие операции».

Караваев считает, что для безопасности детей нужно запретить такие игрушки:

«Глотают магниты не только малыши, на операционных столах оказываются и дети сознательного возраста. В нашей практике был случай, когда 12-летний ребенок проглотил 87 таких шариков».

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