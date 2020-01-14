Ангарск, Иркутская область, , 08:04 — REGNUM В Братске полиция проводит проверку по факту огнестрельного ранения руки, полученного ребёнком при попытке украсть дрова. Как сообщает сообщили ИА «ИрСити» со ссылкой на сотрудников местной полиции, инцидент произошёл в ночь на 11 января.

Группа молодых людей пробрались на частное подворье, а проснувшиеся хозяева выстрелили в сторону, где предположительно находились похитители. В результате попали в 16-летнего подростка, сейчас он находится в больнице, состояние его здоровья не вызывает опасений. Оружие, из которого граждане стреляли, изъято.

Напомним, по итогам 2019 г. в среднем раскрываемость преступлений МУ МВД РФ «Братское» составила более 75 процентов. Раскрыты все убийства, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, разбои. На высоком уровне остаётся раскрываемость имущественных преступлений. На конец 2019 года числились нераскрытыми семь грабежей и всего две квартирные кражи.