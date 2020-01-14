Анадырь, , 08:22 — REGNUM В полицию посёлка Угольные Копи на Чукотке обратилась 55-летняя женщина с заявлением, что в отношении неё совершено мошенничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД региона.

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Выяснилось, что женщина в Instagram оформила заказ на 4,5 тыс. рублей на покупку платьев. Через месяц посылка пришла по почте наложенным платежом. Вскрыв дома коробку, пострадавшая обнаружила отнюдь не платья, а три пакета с песком и детские кофточки.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионерка из Москвы перевела телефонным мошенникам 2,87 млн рублей. Ей сказали, что её счёт взломали хакеры.