Узловая, Тульская область, , 08:11 — REGNUM Крупное производство контрафактного тонизирующего напитка под товарным знаком известного мирового производителя было остановлено в Тульской области. Об этом 14 января сообщает пресс-служба МВД России.

В ходе операции было изъято более 10 тысяч единиц готовой продукции и фурнитура для ее изготовления.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в подпольных антисанитарных условиях переоборудованного склада на двух линиях полного цикла трудились пятеро граждан из среднеазиатского государства, которые находились в России с нарушением миграционного законодательства. Узловский городской суд Тульской области принял решение об их выдворении из РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ. Ведется следствие по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности.