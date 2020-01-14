Барнаул, , 07:51 — REGNUM По факту пропавших 7 января 2020 года 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летней Оксаны Руденко в Алтайском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Как сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю, молодые люди ушли из дома Новоалтайске и до настоящего времени их местонахождение не установлено.

«Следователи и следователи — криминалисты регионального СК проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, при которых исчез подросток и его знакомая. С помощью высокотехнологичной криминалистической техники осматриваются жильё и возможные места пребывания разыскиваемых», — поясняют в СК.

По данным УОС МВД России, в 2017 году без вести пропавшими в России числились 83 923 человек, в том числе 7 966 детей. Не найденными остались 1 064 несовершеннолетних и чуть менее половины взрослых — 39 692 человека. В среднем за год алтайские полицейские принимают по 5−6 тысяч заявлений об исчезновении людей. Еще 1,5−2 тысячи дел заводят на беглых уголовных преступников. Порядка 500 заявлений приходится на неопознанные трупы.

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