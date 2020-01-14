Петропавловск-Камчатский, , 07:28 — REGNUM Автомобиль Toyora Sprinter Carib загорелся в селе Кавалерском Усть-Большерецкого района в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 14 января. В результате пожара на 20% выгорел салон иномарки. Отмечается, что в ходе ликвидации возгорания пожарные смогли спасти «материальные ценности на сумму около ста тридцати тысяч рублей». Пострадавших при пожаре не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 10 января во время движения загорелся легковой автомобиль. Пожар был ликвидирован, однако, по сообщениям очевидцев, до приезда спасателей никто не пытался потушить автомобиль. Пострадавших не было.

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